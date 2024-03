Matérialité(s) vestimentaire(s) en images: le problème de l’identification dans les représentations vasculaires à figures rouges INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin Paris, vendredi 17 mai 2024.

Matérialité(s) vestimentaire(s) en images: le problème de l’identification dans les représentations vasculaires à figures rouges Séminaire Vendredi 17 mai, 14h00 INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin

2024-05-17

Dans l’art vasculaire attique, dont les spécificités techniques en font un document figuré plan, le rendu visuel des reliefs et des textures peut former un véritable défi pour les imagiers, mais également pour les spectateurs et spectatrices du vase quidoivent interpréter la scène et les détails qui s’offrent à leur regard. Le domaine vestimentaire forme un exemple probant de cette problématique et pose les questions suivantes : quels sont les moyens de reconnaissance des matériaux vestimentaires sur les images vasculaires ? Sont-ils même possibles ? L’ambiguïté que l’on note dans l’identification de certains éléments textiles et certains accessoires, que l’on distingue à leurs matériaux dans la vie réelle, est-elle volontaire ? Ce sont notamment ces questionnements qui seront explorés au travers de cette présentation, qui s’attachera à traiter quelques cas d’études tirés de la céramique attique à figures rouges.

Intervenante

Élodie Bauer (université de Fribourg)

A propos de ce séminaire

Ce séminaire réunit les étudiantes et étudiants (à partir du niveau master), chercheuses et chercheurs qui s’intéressent à l’analyse d’images antiques, grecques et romaines, dans une perspective anthro-pologique : comment les images qui nous sont parvenues ont-elles été produites, reçues, vues, regar-dées, utilisées, en fonction des supports qui les accueillent et les déterminent ? Comment peuvent-elles être utilisées comme des sources à part entière en histoire, histoire de l’art, iconographie, archéologie et anthropologie, en dialogue avec les autres médias et avec les textes, pour comprendrecomment les anciens se représentaient, se regardaient, se pensaient dans leur environnement ?

En partenariat avec le laboratoire Anthropologie et Histoire des Mondes Antiques (ANHIMA)

Comité scientifique

Cécile Colonna (INHA), Nikolina Kéi (ANHIMA), Alain Schnapp (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Marie-Christine Villanueva-Puig (CNRS), Stéphanie Wyler (Université Paris Cité)

Domaine de recherche

Histoire de l’art antique et de l’archéologie

INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin 6 rue des petits champs 75002 Paris Paris 75002 Quartier Vivienne Île-de-France