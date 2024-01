Visite de sensibilisation (Cycle 1) Musée de l’Orangerie Paris, 17 mai 2024, Paris.

Visite de sensibilisation (Cycle 1) Vendredi 17 mai 2024, 14h30 Musée de l’Orangerie Gratuit (inscription obligatoire)

Professionnels et bénévoles du champ social, vous êtes au plus proche de vos publics. Le musée de l’Orangerie vous donne les outils pour leur faire découvrir nos espaces, nos collections et nos expositions.

Venez découvrir (ou redécouvrir) le musée et rencontrer vos interlocuteurs dédiés pour préparer, ensemble, vos prochaines sorties au musée.

Musée de l'Orangerie Jardin des Tuileries, 75001 Paris Paris 75001 Quartier Saint-Germain-l'Auxerrois Île-de-France 01 44 50 43 00 L'Orangerie, les Nymphéas de Claude Monet et « Les Arts à Paris » :

Construite en 1852 afin d’abriter en hiver les orangers du jardin des Tuileries, l’Orangerie est transformée en espace d’exposition pour accueillir les Nymphéas de Claude Monet. Offerts par l’artiste au lendemain de la Première Guerre mondiale comme symbole de la paix, les Nymphéas sont pour le peintre l’aboutissement d’une vie de travail. Testament artistique, l’œuvre est inaugurée à l’Orangerie en 1927, six mois après la mort de Claude Monet.

Aujourd’hui encore les Nymphéas, chef-d’œuvre fondateur de l’abstraction et des œuvres d’immersion, éblouissent nos visiteurs.

Installée au niveau -2, la collection constituée entre 1914 et 1934 par Paul Guillaume, marchand d’art passionné et collectionneur visionnaire, présente un ensemble exceptionnel d’œuvres de Renoir, Cézanne, Soutine, Laurencin ou encore Picasso. Un ensemble d’œuvres d’art africain et océanien ponctue le parcours, éclairant les influences multiples de certains artistes avant-gardistes ou de l’École de Paris, au début du XXe siècle. Jardin des Tuilleries, Place de la concorde (côté seine)