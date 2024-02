Illustration à la gouache Le Bocal Salins-les-Bains, samedi 23 mars 2024.

Tatiana Simmen

Illustration à la gouache

Inscription au 09 52 43 57 25 ou par mail à l’adresse tat.creation@gmail.com

Venez découvrir ma technique de peinture à la gouache pour réaliser un petit animal endormi tout en douceur.

D’après le modèle choisit, le faon ou l’écureuil, je vous guiderai pas à pas pour créer votre propre univers coloré et personnaliser les éléments décoratifs de votre illustration. Repartez avec votre peinture en main, au format 18x24cm, sur un joli papier Fabriano, prête à être encadrée !

(Arriver 10 petites minutes avant et compter quelques respirations utiles

pour s’aérer et prendre du recul)

Nombre de participants 6 adultes. Pour débutants et initiés, 4 minimum pour assurer le cours. Tarif 65€ (matériel compris) 65 65 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 13:30:00

fin : 2024-03-23 16:30:00

Le Bocal 8 Rue de la République

Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@galerielebocal.art

