Ecrire un récit de découverte, réelle, fantasmée Commune De Dole – Archives Municipales De Dole Dole

Une réinterprétation d’un ouvrage de Cosmographie

En lien avec le programme d’histoire » les Européens découvrent le monde » et de Français autour des récits d’aventures

Au XVI, les cosmographes du roy ont la volonté de raconter la totalité de l’univers connu. Pour cela ils dessinent des cartes, plus ou moins précises, plus ou moins justes. Ils racontent leur voyages, réels et fantasmés. Ils se rendent sur place ou glanent des informations plus ou moins nettes.

Après une étude analytique d’un exemplaire original de la cosmographie de A.Thévet conservé dans le service des patrimoines écrit du grand Dole, les élèves sont invités à rédiger une œuvre similaire, selon leur inspiration.

Quelle découverte font-ils ? comment voyagent ils ? que veulent ils en raconter ? quelles peurs ? quels trésors à exploiter?

Commune De Dole – Archives Municipales De Dole 2 Rue Bauzonnet, 39100 Dole, France Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Archives municipales du Grand Dole