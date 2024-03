Animation « jeu de rôle » Musée du jouet Moirans-en-Montagne, samedi 18 mai 2024.

Animation « jeu de rôle » La maléfique Sophie la Girafe a pris le pouvoir au musée. Oserez-vous l’affronter ou deviendrez-vous un de ses accolytes démoniaques? Samedi 18 mai, 19h00 Musée du jouet Inscription sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Une initiation au jeu de rôle grâce à la découverte d’un jeu de rôle créé par les jeunes du secteur Jeunes d’Orgelet.

Durée : environ 30 minutes.

A partir de 8 ans

Musée du jouet 5 rue du Murgin, 39260 Moirans-en-Montagne Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 42 38 64 http://www.musee-du-jouet.com https://www.facebook.com/Musee.du.jouet.moirans Au cœur du Parc naturel régional du Haut Jura et de la région des lacs, des espaces intégralement rénovés en 2012 accueillent l’une des plus belles collections de jeux et jouets en Europe. Un site à explorer en famille, entre amis pour fouiller ses souvenirs, s’amuser, rêver, jouer.

©Musée du Jouet