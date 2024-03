Yoga Iyengar Re-Sources Jura Les Planches-près-Arbois, samedi 18 mai 2024.

Yoga Iyengar Re-Sources Jura Les Planches-près-Arbois Jura

Contenu

Nous aborderons la pratique dans le but d’optimiser la qualité de notre perception de la posture, de la respiration et de nos sens Fluidité-gravité-espace-temps sont les maîtres-mots de ces sessions.

Faire confiance à la sensation dans la pratique, c’est reconnaitre l’intelligence du corps.

Mouvement, résistance et détente. Mobilité et stabilité en parfaite équilibre

Articulation du weekend

Pour les personnes résidant sur Arbois ou les environs et qui ne désirent pas suivre le stage complet, il est possible de faire des sessions courtes matinée ou journée. Le signaler à l’avance.

Le matériel de yoga et l’assurance sont compris.

Réservations chazerandfelicette@gmail.com / +32 499 23 27 48

Logement possible sur place au gite de l’église et au gite de la grange. S’adresser à Christelle 06 32 32 10 80

Tarifs 35€ la demi-journée, 70€ la journée, 180 € le week-end entier

Intervenant Félicette Chazerand.

Basée à Bruxelles, Félicette a été formée en Belgique et en Inde dans le Yoga Iyengar qu’elle pratique en lien avec le Body-Mind Centering depuis plus de vingt ans. Riche de ses expériences liées aux mouvements et à l’étude de la posture, Félicette s’adonne à l’enseignement du yoga en donnant des repères physiologiques, anatomiques et organiques. 35 35 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18

fin : 2024-05-20

Re-Sources Jura 5B Rue du Moulin

Les Planches-près-Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté re-sources-jura@outlook.fr

