Tout a commencé par la Bienne Viséum-Musée De La Lunette Hauts-de-Bienne, samedi 18 mai 2024.

Tout a commencé par la Bienne La classe, l’œuvre ! Samedi 18 mai, 17h00 Viséum-Musée De La Lunette

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T17:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-18T17:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Les élèves de l’option environnement du Collège Notre Dame de Morez découvrent la génèse de la cité lunétière et l’importance des ressources naturelles dans la construction de son industrie. Ils créent un court métrage animé pour présenter au public leur interprétation de cette histoire.

Le parcours muséographique présente successivement

– l’histoire de l’industrie lunetière implantée à Morez et dans les communes environnantes depuis la fin du XVIIIe techniques de fabrication des lunettes à monture métallique, façonnage des pièces, assemblages et technique de finition formation des personnels au sein du lycée d’optique et de mécanique, Victor Bérard, créé à la fin du XIXe ;

– plusieurs modules interactifs , mis au point par les élèves du lycée permettent de répondre à quelques questions récurrentes comment fonctionne l’œil humain, pourquoi porte-on des lunettes, quels sont les principaux défauts de la vision et comment les compenser. Cette approche est complétée par des séries d’illusions d’optiques ;

– la collection Essilor Pierre Marly Pierre Marly, opticien de renom, a dessiné des lunettes pour les plus grandes vedettes de la seconde moitié du XXe siècle. C’est aussi et surtout un formidable collectionneur qui a regroupé plus de 2.500 objets lunettes, jumelles, loupes, instruments optiques, ouvrages scientifiques, qui sont tous conservés au musée de la lunette. Prestigieuses par leurs propriétaires, précieuses par la qualité de leurs ornements, séduisantes par leur finesse et leur élégance, innovantes dans leurs formes ou leurs matériaux, curieuses dans leur utilisation ou leurs fonctionnalités, ces pièces retracent l’histoire mondiale de la lunette dans un voyage qui débute au XIIIe siècle et fait traverser l’Europe, l’Asie et l’Amérique du Nord ;

– La collection Jourdain, constituée de 85 tableaux et divers objets d’art. Les peintures de paysage constituent une part importante de la collection Jourdain. Mais c’est dans le champ de la peinture dite d’histoire que les choix du collectionneur se sont révélés les plus judicieux.

Aurélien Billois, Musée de la lunette