Fresque autour de l’exposition « Paysage gelés » Musée De L’abbaye/Donations Guy Bardone – René Genis Saint-Claude, samedi 18 mai 2024.

Fresque autour de l’exposition « Paysage gelés » La classe, l’œuvre ! Samedi 18 mai, 17h00 Musée De L’abbaye/Donations Guy Bardone – René Genis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T17:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-18T17:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

L’artiste Brokovich ( Thomas Broquet ) s’empare du thème de notre exposition « Paysages gelés » pour créer avec deux classes de collégiens de deux établissements différents, une fresque polyptique collective inspirée des oeuvres présentées.

Musée De L’abbaye/Donations Guy Bardone – René Genis 3 Pl. de l’Abbaye, 39200 Saint-Claude, France Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté 0384381260 https://museedelabbaye.fr/home/anim.php Collection constituée d’œuvres léguées par les artistes Guy Bardone et René Genis. Cette collection est constituée des propres œuvres de ces deux artistes ainsi que de 260 œuvres du XXe siècle : peinture figurative française des années vingt aux années quatre-vingt autour de Dufy, les Nabis, post-cubistes, « première » et « seconde » Ecole de Paris et jeune peinture figurative des années cinquante. Deux tiers de la collection rassemblent des œuvres d’arts graphiques très intéressantes (lithographies, estampes, gravures, dessins des artistes modernes tels que etc.). Un tiers de la collection est constitué de peintures. Pierre Bonnard est bien représenté dans la collection avec une trentaine de pièces (peintures et dessins).

Le sous-sol de l’ancien Palais abbatial abrite les plus importants vestiges archéologiques de l’abbaye de Saint-Claude connus à ce jour. Témoignage exceptionnel d’une histoire plus que millénaire, les recherches ont en effet révélé deux chapelles médiévales le long d’une longue galerie qui reliait les différentes églises entre elles. L’une des chapelles, de la fin du moyen âge, conserve un remarquable ensemble de peintures murales. Le musée de Saint-Claude offre à ses visiteurs la possibilité de découvrir cette petite parcelle du monastère restaurée sous l’égide des Monuments historiques. Ces lieux accueilleront également une présentation de l’histoire des « monastères jurassiens », qui figurent parmi les plus anciens de France.

Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte, Winterthur