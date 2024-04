Collections permanentes de sculptures et peintures Musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier, samedi 18 mai 2024.

Collections permanentes de sculptures et peintures Admirez les sculptures d’Antoine Etex, Louis-Léopold Chambard et Jean-Joseph Perraud, ainsi que les chefs-d’œuvre de Pietro Negri, Pieter Breughel le jeune, Charles Meynier ou encore Gustave Courbet. Samedi 18 mai, 14h00 Musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T14:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T14:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Fondé en 1812 et confié à la Société d’Émulation du Jura en 1817, le Musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier occupe depuis 1851 une aile de l’hôtel de ville. Ses collections se composent de sculptures et de peintures auxquelles s’ajoute un ensemble d’objets ethnographiques.

Le rez-de-chaussée présente un ensemble très cohérent de sculptures des XVIIIe et XIXe siècles. Elles ont été réalisées par des sculpteurs académiques tels qu’Antoine Etex et Louis-Léopold Chambard, mais également par des artistes régionaux au rang desquels figurent Max Claudet et surtout Jean-Joseph Perraud qui, à sa mort, fit don de son fonds d’atelier au musée.

Les peintures, exposées au premier étage, sont représentatives des écoles nordique, italienne et française du XVIe au début du XXe siècle. La collection comporte de nombreux chef-d’œuvres réalisés par des artistes aussi renommés que Pietro Della Vecchia, Pietro Negri, Pieter Brueghel le jeune, Adriaen Van de Venne, Charles Meynier, Gustave Courbet ou encore Auguste Pointelin.

Musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier Place Philibert-de-Chalon, 39000 Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 47 64 30 http://www.ville-lons-le-saunier.fr Le musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier est fondé en 1817 par la Société d’émulation du Jura. Constitué en grande partie de dons successifs importants, ce musée est d’abord installé dans une salle de la Préfecture, puis en 1851, il est transféré dans une aile de l’Hôtel de Ville. Actuellement, le musée se divise en deux sections avec, au rez-de-chaussée, la collection de sculptures et, au premier étage, celle des peintures. Une salle du premier étage est également consacrée aux expositions temporaires.

© Gustave Courbet, La grotte Sarrazine, 1864. Don Mazaroz, 1886, cl. J.-L . Mathieu / Musées de Lons-le-Saunier