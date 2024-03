Histoire populaire des bistrots par Laurent Bihl 36 rue du Port Penestin, samedi 23 mars 2024.

Laurent Bihl viendra nous raconter son Histoire populaire des bistrots (édité chez Nouveau Monde)…

Historien des médias et de la caricature, il est maître de conférences à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et grand passionné des zincs en tout genre.

Du débit de boissons de 1789 au comptoir du XIXe siècle, en passant par les caboulots du petit matin, les auberges de terroir, les grands cafés parisiens, ceux du Commerce ou des Sports, les grandes brasseries de province, cet ouvrage restitue la palette incroyablement riche de ce lieu familier. Les jeux et divertissements, la fréquentation féminine, l’âge d’or de l’apéro, la guinguette, l’importance du garçon de café, la figure de l’habitué… l’auteur explore toute la complexité du bistrot, poste d’observation privilégié de l’évolution de notre société. Le café s’affirme un lieu d’Histoire, ponctué parcouru lui-même par d’innombrables histoires, au ras du quotidien.

Cette rencontre est organisée avec le café L’Annexe du Port à Tréhiguier et le Cycrien’s à Saint Cry.

36 rue du Port Tréhiguier 56760 Penestin

