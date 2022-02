Halloween des commerçants Fuveau, 24 octobre 2022, Fuveau.

Halloween des commerçants Fuveau

2022-10-24 – 2022-10-31

Fuveau Bouches-du-Rhône

Vient déposer ton dessin jusqu’au 31/10 avec ton nom, ton prénom, ton âge et ton téléphone. Un tirage au sort aura lieu et les meilleurs dessins dans les catégories : Jusqu’à 10 ans et de 11 à 17 ans seront récompensés!

Cette année encore, plus de défilé ni de concours de citrouilles ,de distribution de bonbons… Mais un concours de dessins d’Halloween chez les commerçants et l’office de tourisme partenaires.

fuveaucoeur2vie@gmail.com

Fuveau

