Festival Culturissimo : Dominique Blanc à Grasse Théâtre de Grasse, 20 mai 2022 20:00, Grasse. Vendredi 20 mai, 20h00 Sur place Invitations à retirer au Centre E.Leclerc de Grasse et au Théâtre de Grasse. Dans le cadre du Festival Culturissimo organisé par les Espaces Culturels E.Leclerc, le Théâtre de Grasse accueillera Dominique Blanc pour une lecture de L’Oeuvre au noir de Marguerite Yourcenar. S’il est une actrice marquante, c’est bien Dominique Blanc. Indochine de Régis Wargnier, Milou en mai de Louis Malle, La Reine Margot et Ceux qui m’aiment prendront le train de Patrice Chéreau… voici une infime partie des films culte dans lesquels elle a déployé tout son talent. Elle crève également le petit écran dans la série Versailles de Jalil Lespert. Tant sur les planches qu’au cinéma, cette sociétaire de la Comédie-Française accumule les lauriers : César de la meilleure actrice pour Stand-by de Roch Stéphanik, Molière de la comédienne pour Une maison de poupée et La Douleur… Elle investit aujourd’hui le Théâtre de Grasse pour lire le texte d’une auteure française majeure : Marguerite Yourcenar. Dans L’Œuvre au noir, la première femme à entrer à l’Académie française raconte le destin tragique de Zénon, alchimiste et médecin fictif du XVIe siècle, et fait revivre une époque dans son infinie richesse comme dans son âcre et brutale réalité. Un roman époustouflant, récompensé à l’unanimité du Prix Femina 1968 et traduit en une quinzaine de langues. Théâtre de Grasse 2 avenue maximin Isnard, Grasse 06130 06130 Grasse Alpes-Maritimes vendredi 20 mai – 20h00 à 21h30

