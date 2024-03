Visite guidée des jardins du Domaine de la Mouissone Le domaine de la Mouissone Grasse, vendredi 31 mai 2024.

Visite guidée des jardins du Domaine de la Mouissone La visite est guidée soit par la propriétaire, soit par les jardiniers qui vous feront découvrir les 3 ha du domaine. 31 mai – 2 juin Le domaine de la Mouissone La visite guidée est payante au tarif unique de 15€ par adulte. L’accès des mineurs accompagnés est gratuit. La visite est soumise à réservation préalable. Le port de chaussures confortables est recommandé du fait des nombreuses marches.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T09:30:00+02:00 – 2024-05-31T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T13:30:00+02:00 – 2024-06-02T16:30:00+02:00

Il faut environ 2 heures pour visiter le domaine.

Le domaine de la Mouissone 79 chemin saint Christophe 06130 Grasse Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur +33 (0)6 11 18 72 84 https://lamouissone.com Le Domaine de la Mouissone est une oliveraie ancienne juchée sur les hauteurs de Grasse dans le quartier Saint Christophe. Jadis, propriété des Chiris, la famille Lockett en a fait l'acquisition en 1998. Depuis lors, des travaux de réfection des murets ont été entrepris afin de restituer les 12 niveaux de restanques originels.

Des jardins thématiques ont ensuite été intégrés afin de créer des atmosphères et des ambiances variées propices à la rêverie du promeneur.

Le regard embrasse les paysages côtiers de Nice à Théoule dont les variations au gré des saisons ne cessent de nous enchanter.

Une visite guidée vous sera proposée au cours de laquelle nous vous ferons partager notre passion pour ce lieu. Le Domaine est accessible en voiture. Vous devez impérativement rejoindre le chemin saint Christophe via le Bd Alice de Rothschild. Des places de parking sont disponibles sur la place de la chapelle. Des chaussures confortables sont vivement recommandées.

©Maggie Lockett