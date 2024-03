Visite guidée du Domaine saint Jacques du Couloubrier Domaine saint Jacques du Couloubrier Grasse, vendredi 31 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T09:00:00+02:00 – 2024-05-31T11:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T13:30:00+02:00 – 2024-06-02T16:00:00+02:00

Domaine saint Jacques du Couloubrier 32-42 chemin du vivier 06130 Grasse Grasse 06810 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0632273298 [{« type »: « phone », « value »: « 0632273298 »}, {« type »: « email », « value »: « visites.couloubrier@wanadoo.fr »}] L’ère moderne du domaine Saint-Jacques du Couloubrier remonte à son acquisition par la famille Prouvost en 1940. Pendant les années 50 et 60, de nombreuses célébrités s’y côtoieront. C’est un domaine de 25 ha alors composé d’oliviers, de vignes et de plantes aromatiques. Une eau de vie est produite à partir des raisins de muscat récoltés sur la propriété.

La création du jardin d’eau autour de la maison par Russell Page, célèbre architecte paysagiste anglais, date du début des années 1950. Les décès successifs de son fils puis de Jean Prouvost en 1978 mettent fin à la période faste du domaine qui tombera alors à l’abandon jusqu’à son acquisition réduite à 8 ha par les actuels propriétaires en 2001.

Cet abandon et un feu en 1986 laissèrent le domaine en triste état. L’aménagement de ce jardin chargé d’histoire dû s’effectuer en plusieurs phases. La tache de remise en état d’abord et plus de deux années ingrates avant de pouvoir commencer à replanter ; arrachage de beaucoup d’arbres morts, nettoyage intensif des restanques où plus de 1600 plots de bétons qui avaient supporté les tiges des vignes étaient enterrés suivi du renouvellement de la terre.

Années de recherche aussi ; analyses, diagnostics, observations, études du climat, de la topographie et du sol afin de déterminer les meilleurs choix pour respecter ce lieu unique. Une remise en question perpétuelle pour ne pas dénaturer ce domaine méditerranéen et pour que la création n’aille jamais à l’encontre de la nature. Recherche des archives de Russell Page également pour rendre au jardin du maître ses titres de noblesse. Huit années acharnées de restauration pure avant de pouvoir s’atteler aux projets créatifs pour accroitre la diversité du jardin et qui font la beauté et le charme du Couloubrier d’aujourd’hui. Les projets se multiplient, toujours dans la volonté d’engendrer le moins d’impact anthropique possible et dans l’idée que le jardin n’est qu’une accentuation des milieux naturels.

Au-delà des paysages, les choix végétaux ont l’ambition de créer un univers végétal où les connaisseurs trouveront bonheur à explorer des essences plus rares. Plus de 3500 taxons s’y côtoient pour offrir aux visiteurs une richesse botanique qui ne fait que s’accroitre.

©jeanjean pierre