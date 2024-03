FLÂNEZ AU JARDIN DE LA PRINCESSE PAULINE Jardin de la princesse Pauline Grasse, samedi 1 juin 2024.

FLÂNEZ AU JARDIN DE LA PRINCESSE PAULINE Ecrivain, baronne et princesse ont marqué l’histoire de ce jardin. Samedi 1 juin, 15h00 Jardin de la princesse Pauline Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T15:00:00+02:00 – 2024-06-01T16:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T15:00:00+02:00 – 2024-06-01T16:00:00+02:00

Ecrivain, baronne et princesse ont marqué l’histoire de ce jardin.

Découvrez-y le paysage de la Côte d’Azur et sa vue imprenable sur la ville de Grasse.

Les essences méditerranéennes règnent dans ce jardin dont la colline de chênes est l’élément le plus symbolique.

Cet écrin de verdure a été le théâtre du séjour de la princesse Pauline, première personnalité à venir profiter du climat sans pareil de Grasse.

Elle fut suivie par d’autres hivernants qui ont marqué l’histoire de ce jardin…

Jardin de la princesse Pauline boulevard Reine Jeanne, Grasse, Alpes Maritimes, Provence-Alpes-Côte d’Azur Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0497055870 »}, {« type »: « email », « value »: « reservations.vah@ville-grasse.fr »}] Fréquenté par Pauline Borghèse, sœur de Napoléon Il, ce jardin public créé au début du XXe siècle, faisait partie de l’ancienne propriété de la Baronne Alice de Rothschild. A flanc de colline, il est aménagé en partie haute en parterres à la française avec un large panorama, terrasses d’oliviers et une partie «naturelle» plus bucolique composée par la flore endémique. Ouvert toute l’année. Parking.

© Ville de Grasse – Vah