Cinq sens dessus/dessous Musée d’art et d’histoire de Provence Grasse

Cinq sens dessus/dessous Spectacle déambulatoire inspiré des collections du Musée d’Art et d’Histoire de Provence Samedi 18 mai, 22h00 Musée d’art et d’histoire de Provence Entrée libre dans la limite des places disponibles

Spectacle déambulatoire inspiré des collections du Musée d’Art et d’Histoire de Provence

Si les tableaux n’attendaient que des acteurs pour leur donner le premier rôle ?

Si les visiteurs n’étaient autres que des comédiens ?

Et si le musée abritait en sa demeure, son directeur, son âme errante, ses gardiens, ses œuvres, ses visiteurs ?

Promenez-vous, écoutez, regardez, sentez, ressentez, touchez, à vos risques et plaisirs!

Acte 2 : 22h-23h

Interprété par les acteurs de la compagnie Théâtre à la source.

Distribution : Jocelyne Castillon, Christine Boulanger, Gilbert Beghelli, Olivier Delaye, Eugène Garcia, Annie-Claude Jourdan, Fabien Laurainne, Denis Ratte, Krystel Rellier, Agate Teisseire, Lucile Waldispuhl.

Mise en scène: Anne-Laure Janody

Musique: Lucas Chasseur

Musée d'art et d'histoire de Provence 2 rue Mirabeau, 06130 Grasse, Alpes Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'azur, France

© theatrealasource