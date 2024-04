Territoires olfactifs Musée international de la Parfumerie Grasse, samedi 18 mai 2024.

Territoires olfactifs Rencontre avec les créateurs de Territoires Olfactifs. Samedi 18 mai, 18h00 Musée international de la Parfumerie Entrée libre

Rencontre avec les créateurs de Territoires Olfactifs.

Une expérience qui est le fruit de la collaboration entre Léa Hiram, artiste, parfumeur et anthropologue, les Studios Bain de Minuit et l’Intelligence Artificielle.

Une installation immersive et multisensorielle qui plonge les visiteurs dans un voyage poétique à travers les paysages olfactifs du Québec, terre d’inspiration de l’artiste. Bien plus qu’une simple exposition ; c’est une exploration de la mémoire sensorielle, une invitation à reconstituer les souvenirs d’un lieu à travers ses odeurs.

Musée international de la Parfumerie 2 boulevard du jeu de Ballon, 06130 Grasse Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 97 05 58 00 http://museesdegrasse.com Dédié à l'une des activités traditionnelles françaises les plus prestigieuses, le Musée international de la Parfumerie est consacré à la sauvegarde et à la promotion du patrimoine international des odeurs arômes et parfums. Il permet aux visiteurs de découvrir l'histoire et l'originalité du métier des industriels et des grandes maisons de parfumerie.

© leahiram