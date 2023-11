Sol Invictus Cie Hervé Koubi THEATRE DE GRASSE, 20 mai 2024, GRASSE.

Sol Invictus Cie Hervé Koubi THEATRE DE GRASSE. Un spectacle à la date du 2024-05-20 à 20:00 (2024-05-20 au ). Tarif : à euros.

Théâtre de Grasse (3115750) présente ce spectacle Un ballet aérien et lumineux, une ode à l’amour et au vivre ensemble. Célébrer par la danse cette énergie vitale qu’il nous faut trouver pour affronter nos peurs, pour nous affronter nous-mêmes, tel est le credo d’Hervé Koubi. Avec Sol Invictus, le chorégraphe cherche à retrouver par les rassemblements dansés cette union des peuples et des cultures au-delà de toute considération d’appartenance ethnique, culturelle ou religieuse. La danse rassemble et réunit. La danse dépasse les frontières humaines et géographiques, elle dépasse les frontières des codes du ballet, de la danse urbaine et de l’acrobatie. Sol Invictus est une pièce généreuse, à l’énergie vitale, portée par 17 danseuses et danseurs venus de France, d’Europe, du Brésil, d’Asie, d’Afrique du Nord, des États-Unis, sur une création musicale de Mikael Karlsson et Maxime Bodson, et des oeuvres du répertoire de Steve Reich et Beethoven.de bassecour, enfants, techniciens, les aléas, le burlesque et la performance, tout est réuni pour une véritable déclaration d’amour au cirque.Informations pratiques : accès handicapés.N° de téléphone accès PMR : 04 93 40 53 00 Herve Koubi, Sol Invictus Herve Koubi, Sol Invictus

Votre billet est ici

THEATRE DE GRASSE GRASSE 2, Avenue Maximin Isnard 6130

0

EUR0.

Votre billet est ici