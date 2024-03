Grand bal de Pâques salle des fêtes Brassy, samedi 30 mars 2024.

Grand bal de Pâques salle des fêtes Brassy Nièvre

Grand Bal de Pâques à Brassy, salle des fêtes.

16h30 chasse aux oeufs et initiation danse,

18h30 Apéro et animation par les pintades de Lormes,

20h30 Bal trad avec Ultra Tagada et les Pimprenelle Sisters.

Participation entre 6€ et 10€. Restauration sur place.

Organisé par Perao. Infos au 07 66 46 11 28 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 16:30:00

fin : 2024-03-30 23:00:00

salle des fêtes Salle des fêtes

Brassy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Grand bal de Pâques Brassy a été mis à jour le 2024-03-13 par OT MORVAN SOMMETS ET GRANDS LACS