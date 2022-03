Futurs en mouvement – Restitution Marseille 3e Arrondissement Marseille 3e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 3e Arrondissement Programme de sensibilisation et d’ateliers de pratique tout au long de l’année, Futurs en Mouvement est ouvert aux enfants dès 12 ans, en dehors du temps scolaire. Il fait l’objet, à la fin de la saison, d’une restitution publique, ouverte à tous et à toutes, dans les espaces de KLAP. Restitution publique, ouverte à tous et à toutes, dans les espaces de Klap. Rendez-vous dimanche 29 mai. Programme de sensibilisation et d’ateliers de pratique tout au long de l’année, Futurs en Mouvement est ouvert aux enfants dès 12 ans, en dehors du temps scolaire. Il fait l’objet, à la fin de la saison, d’une restitution publique, ouverte à tous et à toutes, dans les espaces de KLAP. KLAP Maison pour la danse 5 Avenue Rostand Marseille 3e Arrondissement

