From Schütz to Buxtehude
Temple de l'église protestante unie de Grignan, 15 Rue Grignan
Marseille 6e Arrondissement
2023-03-28 20:00:00

2023-03-28 20:00:00 – 2023-03-28

Bouches-du-Rhône EUR La personnalité de Heinrich Schütz a dominé tout le 17e siècle dans la musique allemande. Formé auprès de Giovanni Gabrieli à Venise, il contribua à la fondation d’une musique luthérienne, souvent écrite en langue allemande, mais très inspirée par les maîtres vénitiens.



Dietrich Buxtehude constitue l’aboutissement de cette tradition nordique, mais il fut pour sa part essentiellement actif à Lübeck. On l’associe souvent aujourd’hui à J.S. Bach qui n’hésita pas à faire un long voyage et à passer près de quatre mois à ces côtés en 1705. Le jeune Bach y reçut l’héritage nord-allemand le plus précieux, mais il serait injuste de réduire la personnalité et l’œuvre de Buxtehude à celle d’un « précurseur » de Bach : Buxtehude représente en effet le point culminant de cette tradition, tant dans le domaine de l’orgue que de la musique vocale.



Trois jeunes et magnifiques artistes, entrainés par un maître incontesté de l’orgue, nous racontent cette page intense de l’histoire de la musique occidentale.



Alice Foccroulle : soprano

Marie Rouquié : violon

Lambert Colson : cornet à bouquin

Bernard Foccroulle : orgue



Dans le cadre du Festival Mars en Baroque.

