Arcanes Comptoir de la Victorine Marseille 3e Arrondissement, mercredi 15 mai 2024.

Arcanes Comptoir de la Victorine Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

» Écrire ne sert à rien, qu’à s’épuiser sur de la roche ; écrire c’est perdre des morceaux, c’est comprendre de trop près qu’on va mourir. » Nelly Arcan



UNE ÉTAPE DE CRÉATION DE MANON WORMS CIE KRASNA



Arcanes est une expérience scénique performative conçue comme une plongée dans une œuvre littéraire encore peu connue en France celle de Nelly Arcan. Publiés dans les années 2000 au Québec, ses textes sont des brûlures à cœur ouvert, torrents de conscience d’une femme prise dans les filets du grand récit mythique et totalitaire de la féminité . Le plateau devient une grotte habitée de la voix de Nelly, où le public est invité à croiser des créatures directement nées de cette langue fulgurante et enragée, en naviguant entre rire, effroi et beauté.



Cette étape de travail, à l’image du processus participatif de création, sera précédée d’un atelier destiné en priorité aux femmes et aux personnes LGBT+, permettant d’approcher l’écriture de Nelly Arcan et de mêler nos voix à la sienne.



Déroulé de l’événement



15h-17h · Atelier de partage et d’écriture animé par Manon Worms

18h30 · Étape de création Arcanes

19h30 · Échange autour d’un apéro



(Inscriptions à l’atelier krasnastudio@gmail.com , dans la limite des places disponibles Gratuit)



Distribution



Écriture, mise en scène Manon Worms · À partir de textes originaux de Nelly Arcan · Avec Leo Vigouroux, Annaëlle Hodet et la voix d’Élisa Violette Bernard · Scénographie Noémie Roturier · Costume Benjamin Moreau · Son Sarah Perez · Production/administration Annaëlle Hodet · Photo © Inès Kadoussi



Crédits de production



Production Cie Krasna · Accueils en résidence Théâtre La Cité, Montévidéo, Friche la Belle de Mai, Théâtre des Salins, Théâtre de la Cité internationale · Soutiens aux actions culturelles La Criée Théâtre national de Marseille, DILCRAH, DRAC PACA · Partenaires associatifs Because U Art, Solidarité femmes 13, Sindiane 13. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-15 18:30:00

fin : 2024-05-15

Comptoir de la Victorine 10 rue Sainte Victorine

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Arcanes Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-14 par Ville de Marseille