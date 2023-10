De tête en cape Cours Foch Aubagne, 15 mai 2024, Aubagne.

Aubagne,Bouches-du-Rhône

Un conte traditionnel mâtiné de bande dessinée.

Spectacle pour le jeune public à partir de 5 ans.

2024-05-15 14:30:00 fin : 2024-05-15 . EUR.

Cours Foch Théâtre Comoedia

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A traditional tale with a comic strip twist.

For young audiences aged 5 and over

Un cuento tradicional con un toque de cómic.

Para niños a partir de 5 años

Ein traditionelles Märchen mit einem Hauch von Comic.

Aufführung für das junge Publikum ab 5 Jahren

