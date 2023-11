Odyssée – Pauline Bayle – Théâtre Public de Montreuil CDN LE ZEF LE MERLAN, 15 mai 2024, MARSEILLE.

Odyssée – Pauline Bayle – Théâtre Public de Montreuil CDN LE ZEF LE MERLAN. Un spectacle à la date du 2024-05-15 à 20:00 (2024-05-15 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

L’Odyssée, une épopée paradoxale puisqu’elle ne raconte pas l’histoire d’un héros qui se bat mais au contraire celle d’un héros qui tente de revenir du combat. Il incarne cet être humain par excellence, faillible et ambivalent. Face à toutes les situations inédites qu’il traverse et pour lesquelles il n’a pas de manuel, Ulysse a peur, et c’est en éprouvant cette peur que le héros se sauve par la ruse. En ces temps où la contestation et la révolte s’immiscent dans l’espace public, Odyssée interroge la nécessité du danger. Sans céder aux vertiges de l’actualisation ou du péplum, la pièce exalte le dépouillement pour faire émerger l’imaginaire et la réflexion. Une œuvre à la forme hybride et ludique, qui place le texte d’Homère et la langue, orale et foisonnante, en son centre. L’espace, dépouillé, se dessine en fonction des tensions que les acteurs créent et laissent se défaire, au service d’un théâtre surprenant et généreux. En définitive, une Odyssée portée par un élan vital puissamment ancré dans le temps présent, et qui prend à cœur sa mission de donner à voir le monde de demain. Bayle Pauline

LE ZEF LE MERLAN MARSEILLE ave Raimu Bouches-du-Rhône

