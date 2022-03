Francofolités Marseille 6e Arrondissement, 25 mai 2022, Marseille 6e Arrondissement.

Francofolités Théâtre La Cité 54 Rue Edmond Rostand Marseille 6e Arrondissement

2022-05-25 – 2022-05-26 Théâtre La Cité 54 Rue Edmond Rostand

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Une rencontre en improvisation entre le texte de Julien Bissila et la musique de GRAND8



“Maintenant, je danse la parole, les écrits ne suffisent plus pour dire l’urgence.”



Le respect

La pudeur

Faut-il rendre les masques pillés ou dire la vérité à nos enfants ?

Faut-il déboulonner les statues ou ajouter celles des invisibles qui manquent ?

J’écris pour ne plus crier

Imaginez que nous sommes aujourd’hui en 2090.

Le pape une femme

africaine

Le rabbin une femme

musulmane

L’imam une chrétienne

homo

Les hommes tombent enceintes font des bébés

Le continent africain est développé.

Et à chien ville, les chiens ont repris la parole

Imaginez ! Imaginons !

Distribution



• Texte Julien Mabiala Bissila, en réponse à une commande d’écriture lancée par le Théâtre La Cité • Musique Grand8 : Bastien Boni (contrebasse), Olivier Bost (trombone), Sébastien Bouhana (tambour, objets), Laurent Charles (saxophone soprano), Emmanuel Cremer (violoncelle), Sean Drewry (synthétiseur), João Fernandes (électronique), Catherine Jauniaux (voix, objets), Soizic Lebrat (violoncelle), Philippe Lemoine (saxophone ténor), Geneviève Sorin (accordéon), Nicoló Terrasi (guitare), François Wong (saxophone baryton) • Photo © Clara La Fuente



Crédits de production

Coproduction Théâtre La Cité et Grand8. Avec le soutien de la DRAC PACA et de la Région Sud.

dernière mise à jour : 2022-03-10 par