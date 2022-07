Forum des associations Meyreuil Meyreuil Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Forum des associations

Gymnase Municipal Rue des Mineurs Meyreuil

2022-09-03 14:00:00 – 2022-09-03 18:00:00

2022-09-03 14:00:00 – 2022-09-03 18:00:00

Bouches-du-Rhône Meyreuil C’est le rendez-vous pour faire le plein d’informations pratiques, au gymnase de Meyreuil.

Forum des associations avec démonstrations, organisé par l'OMSC, l'OMJS et le Comité des fêtes, en partenariat avec les associations meyreuillaises. culture@ville-meyreuil.fr +33 4 42 65 90 60

