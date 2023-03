4 jours avec l’artiste Brankica Zilovic Fondation Vincent van Gogh Arles, 20 mars 2023, Arles.

4 jours avec l’artiste Brankica Zilovic 20 – 24 mars Fondation Vincent van Gogh Arles 30 € par personne, sur inscription

Les Sommets fragiles, avec B. Zilovic

La finalité du stage est la réalisation d’une frise collective, grâce à des blocs de béton de dimensions variées et constituant une sorte de chaîne de montagnes. Chaque bloc de béton sera un amalgame de photographies d’archives presque effacées, réparées grâce à une broderie d’or et l’application de feuilles d’or. La liaison entre les matériaux apparaît comme une réparation, où le revêtement de feuilles d’or remplit une fonction de restauration, voire de sacralisation. Tous ces matériaux deviennent semblables à des tablettes pétrifiées ou fossilisées voyagant dans le temps et devenant les gardiennes de nos souvenirs.

Privilégiant l’expression artistique, l’expérimentation et l’interrogation personnelle, ce stage vise à faire émerger l’importance de la nature dans un contexte contemporain. Il permettra également de réinterpréter le médium de la broderie à travers l’utilisation de techniques et matériaux inédits et diamétralement opposés, tels que le béton, afin de redéfinir les notions de volume et d’oeuvre collective.

Brankica Zilovic

Diplômée des Beaux-Arts de Belgrade et de Paris, Brankica Zilovic prend conscience des forces tectoniques invisibles de transformation ainsi que de sa propre géologie personnelle à travers ses oeuvres. Chacune de ses tapisseries et broderies tentent de cartographier un monde en constante évolution, dans lequel les frontières se dissolvent, s’étirent et se reforment en synapses énergiques et frivoles avides de nouvelles voies.

Fondation Vincent van Gogh Arles 35 ter ,rue du Docteur Fanton, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 93 49 36 http://www.fondation-vincentvangogh-arles.org [{« type »: « email », « value »: « reservation@fvvga.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-20T10:00:00+01:00 – 2023-03-20T12:30:00+01:00

2023-03-24T14:00:00+01:00 – 2023-03-24T16:30:00+01:00

stage adulte