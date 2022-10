Foire artisanale et commerciale Nantiat Nantiat NantiatNantiat Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Haute-Vienne Chapiteaux et plein air Nantiat Haute-Vienne Nantiat Dimanche 23 octobre de 8h à 18h, dans le bourg. Entrée gratuite. Restauration salle du Trait d’Union 14 € uniquement sur réservation avant le 15/10. Restauration rapide, buvette. Comité des fêtes et loisirs 06 30 58 04 01, 06 81 78 98 32. Animation par Serge. Vente de jus de pomme, fruits de saison, produits artisanaux et commerciaux. Expositions de vieux véhicules. Défilé de Banda. Groupe folklorique… Chapiteaux et plein air Nantiat Nantiat

