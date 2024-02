Spectacle Out of the blue parc du château Nexon, samedi 4 mai 2024.

Spectacle Out of the blue parc du château Nexon Haute-Vienne

Immergés dans leur aquarium, Frédéri Vernier et Sébastien Davis-VanGelder font de l’apnée une nouvelle discipline de cirque !

En faisant dialoguer, sous l’eau, qualité chorégraphique et capacité respiratoire, les deux circassiens reconnectent l’humain avec ses capacités aquatiques, originelles et primitives. Dans ce nouveau terrain de jeu, nouvel espace de recherche où ils dialoguent avec la définition même de l’acrobatie, en 3 dimensions, libérée des contraintes de la gravité, ils retrouvent la notion de prouesse propre au cirque avec une certaine maîtrise du merveilleux. Retenir son souffle n’est-ce pas avant tout réapprendre à respirer ? Donc, acte !

Inspirons profondément et plongeons dans ce spectacle frontal, beau à couper le souffle, direct et en proximité pour échanger nos émotions et pourquoi pas quelques éclaboussures… EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 20:30:00

fin : 2024-05-04

parc du château Le Vaisseau

Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine billetterie@lesirque.com

L’événement Spectacle Out of the blue Nexon a été mis à jour le 2024-02-09 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus