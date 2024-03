Concours d’endurance équestre Sainte-Anne-Saint-Priest, samedi 4 mai 2024.

Concours d’endurance équestre Sainte-Anne-Saint-Priest Haute-Vienne

Course d’endurance équestre organisée par la structure équestre « Les Abeilles », la mairie de Ste Anne et le comité des fêtes de Ste Anne. Restauration et buvette sur tout le week-end. Randonnée organisée pour les enfants. Chevaux et ânes avec calèche. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 08:00:00

fin : 2024-05-05 18:00:00

Sainte-Anne-Saint-Priest 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine jp.meunier87@gmail.com

