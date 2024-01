Samedi en famille Centre Culturel de la Mégisserie Saint-Junien, samedi 4 mai 2024.

Samedi en famille Centre Culturel de la Mégisserie Saint-Junien Haute-Vienne

Des samedis hors du temps, pour en prendre plein les mirettes, pour bidouiller du son et des images, pour pousser la chansonnette, esquisser un pas de danse ou faire le clown.

Au programme un matin au ciné à 10h, des ateliers pour expérimenter à partir de 14h, la tribu s’amuse de 14h à 17h, spectacle yurei, le grand chut et morphé à 17h30. Entrée libre sauf pour les ateliers et le spectacle. Sans réservation.

Centre Culturel de la Mégisserie 14 Avenue Léontine Vignerie

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 10:00:00

fin : 2024-05-04



L’événement Samedi en famille Saint-Junien a été mis à jour le 2024-01-24 par OT Porte Océane du Limousin