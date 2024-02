Soirée concert: ragga / dub Au Timbré Posté La Bazeuge, samedi 4 mai 2024.

Pour commencer la soirée, sois prêt à enflammer le dancefloor avec Illegal Zarba.

En LIVE, c’est une interaction totale avec le public, une énergie absolument débordante, une détonation frontale de Ragga Dancehall qui ne te laissera pas indifférent.

Ensuite, tu plongeras dans la puissance du dub et la vibration tribale du didgeridoo. Influencé par les rythmes millénaires du didgeridoo et par une forte culture du Sound System reggae dub, Eole Dub te fera découvrir un subtil mélange entre une basse profonde et des sons tribaux.

Prêt pour tenter l’aventure?

Au Timbré Posté est un café-concert associatif de poche, orienté musiques actuelles.

Actif d’avril à septembre avec une soirée concert environ toutes les 3 semaines.

Ouvert à toutes et à tous les soirs de concerts de 19h à 23h58. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 19:00:00

fin : 2024-05-04 23:58:00

Au Timbré Posté 10 Lieu-dit La Roche

La Bazeuge 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine kulturebotte@gmail.com

