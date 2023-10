X-TERRA Nouvelle-Aquitaine Lieu-dit Auphelle Peyrat-le-Château, 4 mai 2024, Peyrat-le-Château.

Peyrat-le-Château,Haute-Vienne

Nouveau site de course, nouveau parcours !

Le terrain de jeu naturel du Lac de Vassivière offre un tout nouveau cadre pour le XTERRA Nouvelle-Aquitaine.

Ce joyau naturel niché au cœur de la France, est bien plus qu’une étendue d’eau scintillante et dentelée. C’est un véritable paradis pour les amateurs de VTT et de trail en quête d’aventure au sein d’une nature préservée.

Plongez au cœur de ce lac majestueux, admirez la diversité des paysages où les sentiers serpentent entre forêts luxuriantes, landes et sable fin !

Une aventure unique, une expérience exceptionnelle..

2024-05-04 fin : 2024-05-05 . .

Lieu-dit Auphelle

Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



New race site, new course!

The natural playground of Lac de Vassivière offers a brand new setting for the XTERRA Nouvelle-Aquitaine.

This natural gem, nestled in the heart of France, is much more than a sparkling, jagged expanse of water. It’s a paradise for mountain bikers and trail riders in search of adventure in unspoilt natural surroundings.

Immerse yourself in the heart of this majestic lake, and admire the diversity of its landscapes, with trails winding through lush forests, moorland and fine sand!

A unique adventure, an exceptional experience.

¡Nuevo lugar de carrera, nuevo recorrido!

El parque natural de Lac de Vassivière ofrece un nuevo escenario para el XTERRA Nouvelle-Aquitaine.

Esta joya natural, situada en el corazón de Francia, es mucho más que una extensión de agua irregular y brillante. Es un paraíso para los ciclistas de montaña y corredores de trail en busca de aventura en un paisaje virgen.

Sumérjase en el corazón de este majestuoso lago y admire la diversidad de sus paisajes, con senderos que serpentean entre frondosos bosques, páramos y arena fina

Una aventura única, una experiencia excepcional.

Neuer Rennort, neue Strecke!

Der natürliche Spielplatz des Lac de Vassivière bietet einen völlig neuen Rahmen für den XTERRA Nouvelle-Aquitaine.

Dieses Naturjuwel im Herzen Frankreichs ist viel mehr als nur ein glitzerndes, gezacktes Gewässer. Es ist ein wahres Paradies für Mountainbiker und Trailrunner, die auf der Suche nach einem Abenteuer inmitten einer unberührten Natur sind.

Tauchen Sie ein in das Herz dieses majestätischen Sees und bewundern Sie die Vielfalt der Landschaften, in denen sich die Wege durch üppige Wälder, Heidelandschaften und feinen Sand schlängeln!

Ein einzigartiges Abenteuer, ein außergewöhnliches Erlebnis

Mise à jour le 2023-10-27 par OT Lac de Vassivière