Visite guidée du souterrain de la Règle 12 boulevard de Fleurus Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Visite guidée du souterrain de la Règle 12 boulevard de Fleurus Limoges, 26 février 2024, Limoges. Limoges Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-26 15:30:00

fin : 2024-02-26 16:00:00 A quoi servaient ces innombrables souterrains creusés au fil des siècles sous la ville ? Descendez à la rencontre d’un riche passé qui mêle histoire, légendes et géologie. Visite de 30min, inscription et paiement en amont obligatoire à l’Office de Tourisme, par téléphone ou sur notre site web..

A quoi servaient ces innombrables souterrains creusés au fil des siècles sous la ville ? Descendez à la rencontre d’un riche passé qui mêle histoire, légendes et géologie. Visite de 30min, inscription et paiement en amont obligatoire à l’Office de Tourisme, par téléphone ou sur notre site web.

A quoi servaient ces innombrables souterrains creusés au fil des siècles sous la ville ? Descendez à la rencontre d’un riche passé qui mêle histoire, légendes et géologie. Visite de 30min, inscription et paiement en amont obligatoire à l’Office de Tourisme, par téléphone ou sur notre site web. EUR.

12 boulevard de Fleurus

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-18 par OT Limoges Métropole Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Code postal 87000 Lieu 12 boulevard de Fleurus Adresse 12 boulevard de Fleurus Ville Limoges Departement Haute-Vienne Lieu Ville 12 boulevard de Fleurus Limoges Latitude 45.83046 Longitude 1.26303 latitude longitude 45.83046;1.26303

12 boulevard de Fleurus Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/