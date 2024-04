Exposition peinture Balade en couleur et lumière avec Bernard Claudel Place des Allumettes Saint-Laurent-sur-Gorre, vendredi 3 mai 2024.

Exposition peinture Balade en couleur et lumière avec Bernard Claudel Place des Allumettes Saint-Laurent-sur-Gorre Haute-Vienne

C’est par des couleurs intenses et franches que les peintures de Bernard Claudel prennent vie et attirent tout de suite notre regard. Venez avec nous faire une balade haute en couleur et en lumière ! EUR.

Début : 2024-05-03

fin : 2024-06-01

Place des Allumettes Office de Tourisme Ouest Limousin

Saint-Laurent-sur-Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine tourisme@ouestlimousin.com

