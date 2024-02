Concert Alma Flamenca Salle de spectacle Blond, vendredi 3 mai 2024.

Concert Alma Flamenca Salle de spectacle Blond Haute-Vienne

La guitare espagnole et la flute traversière au rythme des percussions et de la danse nous offrent un répertoire actuel enraciné dans la musique arabo andalouse et le flamenco. Un voyage andalou riche et chaleureux. Ambiance assurée ! 3 3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 20:30:00

fin : 2024-05-03 23:00:00

Salle de spectacle Rue Jean Giraudoux

Blond 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Concert Alma Flamenca Blond a été mis à jour le 2024-02-16 par OT Pays du Haut Limousin