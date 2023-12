Premières de théâtre d’Acte un Centre Gérard Philipe Bessines-sur-Gartempe, 4 décembre 2023, Bessines-sur-Gartempe.

Bessines-sur-Gartempe,Haute-Vienne

Venez applaudir et soutenir les élèves d’Acte Un qui vous montrerons en avant-première leurs spectacles de l’année..

2024-05-03 fin : 2024-05-04 . .

Centre Gérard Philipe

Bessines-sur-Gartempe 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come applaud and support the students of Act One as they preview their performances for the year.

Venga a aplaudir y apoyar a los alumnos de Acte Un que presentarán sus espectáculos del año.

Kommen Sie, um zu applaudieren und die Schülerinnen und Schüler von Acte Un zu unterstützen, die Ihnen eine Vorpremiere ihrer diesjährigen Aufführungen zeigen werden.

Mise à jour le 2023-11-29 par OT Monts du Limousin