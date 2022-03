Foire Agricole – Terre de Montagne Arrens-Marsous Arrens-Marsous Catégories d’évènement: Arrens-Marsous

Hautes-Pyrénées

Foire Agricole – Terre de Montagne Arrens-Marsous, 7 octobre 2022, Arrens-Marsous. Foire Agricole – Terre de Montagne Salle des fêtes – village ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous

2022-10-07 10:00:00 10:00:00 – 2022-10-09 00:00:00 00:00:00 Salle des fêtes – village ARRENS-MARSOUS

Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées Retour sur les traditions de nos montagnes avec la grande foire annuelle où l’on vient présenter les plus belles bêtes. Vaches, brebis, chèvres et chevaux de trait seront réunis de nouveau pour la quatrième édition de “Terre de Montagne”.

La Foire dispose d’ espaces de restauration et vous accueille pour grignoter, prendre un verre ou bien déguster les spécialités du Val d’Azun.

Programme détaillé sur le site internet +33 5 62 97 49 49 Salle des fêtes – village ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous

dernière mise à jour : 2022-03-10 par

Détails Catégories d’évènement: Arrens-Marsous, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Arrens-Marsous Adresse Salle des fêtes - village ARRENS-MARSOUS Ville Arrens-Marsous lieuville Salle des fêtes - village ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Departement Hautes-Pyrénées

Foire Agricole – Terre de Montagne Arrens-Marsous 2022-10-07 was last modified: by Foire Agricole – Terre de Montagne Arrens-Marsous Arrens-Marsous 7 octobre 2022 Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées