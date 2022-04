Flâneries médiévales Thouars Thouars Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Thouars Deux-Sèvres 5 EUR Thouars conserve un centre historique d’époque médiévale où les témoins de cette période sont nombreux. Entre édifices religieux, militaires, maisons d’artistes, hôtels particuliers et bien entendu l’histoire de la cité des vicomtes de Thouars, le guide vous invite à parcourir le quartier nord de la cité médiévale, du Moyen-Âge au XXe siècle. Vous suivrez une partie des fortifications tout en découvrant les monuments emblématiques.

Réservation obligatoire. Le guide vous invite à suivre une partie des fortifications tout en découvrant les principales demeures médiévales. Cette visite vous permettra d'accéder à la vigne du Vieux Thouars et d'entrer dans la tour du Prince de Galles. +33 6 24 64 45 40

Réservation obligatoire. Service de l’Architecture et des Patrimoines de la ville de Thouars

