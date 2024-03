FINALE DU CONCOURS POP CHANSON FRANCOPHONE 2024 + YOANN LAUNAY • LE MANS POP FESTIVAL Rue d’Arcole Le Mans, dimanche 31 mars 2024.

Pour les 30 ans du Mans Pop Festival, Le Mans Cité Chanson, la Ville du Mans et le Palais des Congrès et de la Culture du Mans proposent FINALE DU CONCOURS POP CHANSON FRANCOPHONE 2024 + YOANN LAUNAY ••• Finale du Concours Pop Chanson Francophone 2024 Qui de Vanina de Franco, Hector ou rien, Louise Combier et Archipol, succèdera à Gervaise, 1er prix du concours 2023 ? ••• YOANN LAUNAY [Chanson française] Invité d’honneur de la finale, Yoann Launay est un habitué de la scène du Mans Pop Festival il a clôturé le festival en 2019 et est lauréat du Concours Pop Chanson Francophone il y a de cela plus de 10 ans ! Yoann Launay retrouve les scènes de France en 2024 avec ses deux amis et musiciens de cœur. Sa ligne artistique les histoires de la vie, l’amitié, le voyage, le partage. Son terrain de jeu la chanson française, où il excelle. Un tourbillon sonore dans la langue de Molière où se mêlent tour à tour ses influences et celles de ses amis. ••• Tarifs de 8 à 14€. Billetterie sur Hello Asso (et sur place le soir du concert). 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 14:00:00

fin : 2024-03-31

Rue d’Arcole Palais des Congrès et de la Culture

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

