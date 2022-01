Film ECCE OJO Lalanne-Trie Lalanne-Trie Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Lalanne-Trie

Film ECCE OJO Lalanne-Trie, 27 janvier 2022, Lalanne-Trie. Film ECCE OJO au cinéma Le Lalano – Maison de la Communication LALANNE-TRIE Lalanne-Trie

2022-01-27 20:45:00 20:45:00 – 2022-01-27 au cinéma Le Lalano – Maison de la Communication LALANNE-TRIE

Lalanne-Trie Hautes-Pyrénées Lalanne-Trie En présence de la réalisatrice Synopsis

Colombie, deux ans après la signature des accords de paix. La violence du conflit se lit toujours sur les visages et les corps des victimes survivantes.

Margarita répare les gueules cassées de cette tragédie. Depuis son atelier de prothèses, nous tirons les fils de trois histoires de reconstruction autour de la perte d’un oeil.

Entre blessures intimes et collectives, reconstruction du corps physique et du corps social, le film esquisse le portrait d’une Colombie rêvant d’un visage plus serein. lelalano@yahoo.fr +33 6 87 97 35 51 http://lelalano.fr/ au cinéma Le Lalano – Maison de la Communication LALANNE-TRIE Lalanne-Trie

dernière mise à jour : 2022-01-24 par CDT65|CDT65

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Lalanne-Trie Autres Lieu Lalanne-Trie Adresse au cinéma Le Lalano - Maison de la Communication LALANNE-TRIE Ville Lalanne-Trie lieuville au cinéma Le Lalano - Maison de la Communication LALANNE-TRIE Lalanne-Trie Departement Hautes-Pyrénées

Film ECCE OJO Lalanne-Trie 2022-01-27 was last modified: by Film ECCE OJO Lalanne-Trie Lalanne-Trie 27 janvier 2022 Hautes-Pyrénées Lalanne-Trie

Lalanne-Trie Hautes-Pyrénées