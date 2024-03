Fêtez Pâques avec vos commerçants Rouffach, mardi 12 mars 2024.

Fêtez Pâques avec vos commerçants Rouffach Haut-Rhin

Jouez avec l’association Cœur Commerçant Rouffach et Environs et tentez de gagner de nombreux cadeaux. Rendez-vous dans vos commerces partenaires de l’opération et estimez le poids du panier pour tenter de le remporter !

Un tirage a lieu dans chaque commerce participant à l’opération.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-12

fin : 2024-03-31

Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est ccre-68@orange.fr

L’événement Fêtez Pâques avec vos commerçants Rouffach a été mis à jour le 2024-03-01 par Office de tourisme d’Eguisheim Rouffach