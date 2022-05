Fête nationale du 14 juillet Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Fête nationale du 14 juillet Martigues, 14 juillet 2022, Martigues. Fête nationale du 14 juillet Pointe brise-lames Place des Aires Martigues

2022-07-14 21:00:00 21:00:00 – 2022-07-14 02:00:00 02:00:00 Pointe brise-lames Place des Aires

Martigues Bouches-du-Rhône Programme à venir.



La fête nationale sera l’occasion comme chaque année de danser dans le centre-ville de Martigues et d’admirer le spectacle pyromélodique tiré depuis l’étang de Berre, face au théâtre de verdure.



Pratique : le centre-ville sera fermé à la circulation de 20h à 1h du matin.

