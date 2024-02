Fête les vins kms de Saint-Emilion Saint-Émilion, dimanche 24 mars 2024.

Fête les vins kms de Saint-Emilion Saint-Émilion Gironde

Les Vins kms de Saint-Émilion revient le dimanche 24 mars 2024

L’événement Fête Les Vins Kms de Saint-Emilion a été créé en 2016. Ces courses pédestres de 12 kms (course et marche), 21 kms ou 40 kms se déroulent dans le paysage exceptionnel du premier vignoble inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Chaque année au mois de mars, les coureurs prennent le départ au Château Soutard, Grand Cru Classé de Saint-Emilion. Les parcours nature originaux et vallonnés sont proposés au cœur du vignoble de Saint-Émilion, avec passage, ravitaillement et dégustation dans de nombreux châteaux de prestige de l’appellation.

► 57 € pour la course de 42 km

► 70 € pour le marathon relais

► 32 € pour la course de 21 km

► 21 € pour la course de 12 km

► 15 € pour la marche de 12 km .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24

fin : 2024-03-24

Château Soutard

Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine

