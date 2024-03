Fête du printemps au Jardin de l’Avenir ! Jardin de l’Avenir Roubaix, samedi 23 mars 2024.

Venez célébrer l’arrivée du printemps dans notre jardin !

Vous êtes cordialement invités à notre fête du printemps où vous pourrez vous détendre et vous amuser en plein air !

Voici un aperçu de ce qui vous attend :

Bar à smoothies : Rafraîchissez-vous avec une délicieuse sélection de smoothies frais et colorés !

:Stand de crêpes Régalez-vous avec des crêpes sucrées, préparées à la perfection juste pour vous !

Jeux de plein air : Profitez de l’air frais tout en vous amusant avec une variété de jeux en plein air pour tous les âges !

Découverte d’insectopolis : Explorez le monde fascinant des insectes avec notre Cluedo !

Atelier mini serre de fleurs : Laissez parler votre créativité en participant à notre atelier pour créer votre propre mini serre de fleurs à emporter chez vous !

Date : Le samedi 23 mars

Heure : De 14h à 18h

Lieu : 1 rue du Danemark, 59100 Roubaix, au Jardin de l’Avenir

Rejoignez-nous pour une après-midi de plaisir et de découvertes passionnantes ! Nous avons hâte de vous accueillir dans notre jardin pour célébrer ensemble le renouveau du printemps ! ✨

familles fête

