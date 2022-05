Fête des vins au Domaine de Lacoste Le Montat Le Montat Catégories d’évènement: Le Montat

Le Montat Lot Le Montat 5 EUR 5 11h30: Visite guidée du Domaine de Lacoste et dégustation commentée. 12h30: Intronisation Coteaux du Quercy. 14h00: Visite guidée du Domaine de Lacoste et dégustation commentée. 14h30: Dégustation verticale des millésimes. 15h00: Conférence ”L’élaboration du vin rouge”. 15h30-Conférence”Apiculture”. 16h00: Conférence “Les vins conventionnels, biologiques, biodynamiques et naturels”. 17h00: Visite guidée du Domaine de Lacoste et dégustation commentée. Toute la journée:

Concert: Los Poulpos; reprises pop-rock des années 70 à nos jours

Présence des Brèles Lotoises

Présence du Cahors Auto Rétro 46

Marché gourmand (fraises de Sologne, Rocamadour, charcuteries fines)

Animation pour enfants: mixologie de cocktails sans alcool

