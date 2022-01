Fête des fleurs, du cheval et de la nature Cazals Cazals Catégories d’évènement: Cazals

Lot

Fête des fleurs, du cheval et de la nature Cazals, 26 mai 2022, Cazals. Fête des fleurs, du cheval et de la nature Cazals

2022-05-26 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-26 18:00:00 18:00:00

Cazals Lot Cazals Lot – Marché aux fleurs (60 exposants) : vente de fleurs et de plantes de 9h à 18h.

– Exposition et vente d’oiseaux exotiques.

– Exposition « Animaux de la ferme ».

– Marché régional et artisanal : démonstrations de métiers d’Art et marché de produits régionaux. – Spectacles équestres exceptionnels avec un des plus dresseur de chevaux, Vincent Liberator. Grande Tombola : 1 brouette de fleurs en 1er lot. La société de chasse de Cazals vous convie à sa traditionnelle fête des fleurs, du cheval et de la nature, le jeudi de l’Ascension. Venez nombreux !

Restauration rapide toute la journée avec aire de repas libre assis. – Marché aux fleurs (60 exposants) : vente de fleurs et de plantes de 9h à 18h.

– Exposition et vente d’oiseaux exotiques.

– Exposition « Animaux de la ferme ».

– Marché régional et artisanal : démonstrations de métiers d’Art et marché de produits régionaux. – Spectacles équestres exceptionnels avec un des plus dresseur de chevaux, Vincent Liberator. Grande Tombola : 1 brouette de fleurs en 1er lot. @

Cazals

dernière mise à jour : 2022-01-18 par OT Cazals-Salviac Lot Tourisme – Agence de Développement TouristiqueLot Tourisme – Agence de Développement Touristique

Détails Catégories d’évènement: Cazals, Lot Autres Lieu Cazals Adresse Ville Cazals lieuville Cazals

Cazals Cazals https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cazals/