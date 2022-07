FÊTE DE L’EAU Damelevières Damelevières Catégories d’évènement: Damelevières

Meurthe-et-Moselle Damelevières Fête de l’eau organisée par le Comité des Fêtes à Damelevières ce 14 et 15 août. Soirée dansante avec DJ et Feux d’artifice à 22 h le samedi 14 août et jeux par équipe, manèges et restauration le 15 août à partir de 14h00. Infos au 06 73 35 37 69. +33 6 73 35 37 69 Damelevières

