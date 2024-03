FETE DE LA SAINT PATRICK LA CAFETIERE Aurignac, samedi 16 mars 2024.

FETE DE LA SAINT PATRICK LA CAFETIERE Aurignac Haute-Garonne

Soirée SO’CAF de la Saint Patrick en collaboration avec Le Comité des Fêtes d’Aurignac

Menu fish et chips- dessert -bière (sur réservation)

Tu aimes t’habiller en vert mais tu n’es pas un lutin ? Tu aimes faire la fête et boire de la bière ?

Alors viens fêter la Saint Patrick autour d’un bon ptit plat et un concert Rock avec Big Pheel !

Restauration sur place

Réservation fortement conseillée 00 0 EUR.

Début : 2024-03-16 18:00:00

fin : 2024-03-16

LA CAFETIERE 26 rue Saint Michel

Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie lacafetiere.aurignac@gmail.com

