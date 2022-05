Fête au village Saint-Lin Saint-Lin Saint-Lin Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Saint-Lin Deux-Sèvres Saint-Lin Le Comité des fêtes de Saint-Lin organisme la fête au village.

Diner + spectacle + feu d’artifice

Orchestre INDIANA

Avec le chanteur THOMAS de “The Voice”

Diner : 25€/personne * 7€/enfant -12 ans

